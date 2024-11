Was man selbst gegen Blasenentzündung tun kann

"Wenn Sie einen Infekt haben, dann brauchen Sie nicht unbedingt ein Antibiotikum. Sie können sich in vielem Fällen mit rezeptfreien Arzneimitteln selbst behandeln. Wenn Sie also Ihre nächste Blasenentzündung pflanzlich behandeln möchten, kann ich Ihnen hochdosierte Präparate empfehlen, etwa mit Goldrute, Kapuzinerkresse, Meerrettich", erklärte ich der Frau. Ein entsprechendes rezeptfreies Medikament nahm sie deshalb für die nächste Blasenentzündung mit. „Blasenentzündungen lassen sich oft in Eigenregie behandeln. Aber wenn Sie Fieber entwickeln, Schmerzen in den Flanken haben oder wenn Sie sich allgemein angeschlagen fühlen, dann gehen Sie bitte umgehend zu Ihrer Ärztin. Eventuell ist ein Antibiotikum vonnöten“, fügte ich noch hinzu.