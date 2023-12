Was tun, wenn Kinder nicht gesund essen wollen?

Viele Eltern kennen das Problem: Während ihre Kinder problemlos Süßigkeiten in sich schaufeln können, ist schon bei kleinen Mengen von Gemüse Schluss. Dr. Melanie Ahaus verrät, was zu tun ist.

Mein Sohn ist völlig verrückt nach Süßigkeiten, am liebsten würde er von morgens bis abends nichts anderes essen als Gummibärchen, Schokoeis und Milchreis. Dabei haben wir versucht, ihn von Anfang an gesund und ohne Süßigkeiten zu ernähren“, beklagte sich kürzlich die Mutter eines siebenjährigen Grundschülers in meiner Sprechstunde. „Er durchsucht sogar manchmal heimlich die Schubladen nach Süßkram und die erste Frage bei der Oma ist immer: ‚Hast du Schoki?‘“