Wechseljahre: Lebensphase mit vielen Herausforderungen

Die Wechseljahre sind im Leben einer Frau eine Zeit mit vielen Veränderungen. Männer erleben ähnliches in Form der Andropause. In beiden Fällen kann der Hormonrückgang starke körperliche und seelische Beschwerden verursachen. Die Intensität ist dabei individuell sehr verschieden.

Intensive Hitzeschübe, begleitet von Schweißausbrüchen am Tag oder in der Nacht, sind typische Wechseljahresbeschwerden von Frauen. Hinzu kommen nicht selten Schlafstörungen, Müdigkeit und Erschöpfung. Der Östrogenrückgang kann außerdem Scheidentrockenheit verursachen und zu Schmerzen beim Geschlechtsverkehr führen. Stoffwechselveränderungen erhöhen das Risiko der Gewichtszunahme. Die hormonellen Schwankungen verursachen jedoch nicht nur körperliche Symptome, sondern können auch starke emotionale Schwankungen auslösen. „Neben den hormonellen, körperlichen Veränderungen kann es zu erheblichen seelischen Beschwerden kommen, wie etwa intensiv erlebte Verstimmungen und Gemütsschwankungen“, sagt Dr. Andreas Hagemann, Ärztlicher Direktor der nordrhein-westfälischen Privatkliniken Duisburg, Eschweiler und Merbeck.

Bei Männern spricht man von der Andropause. Der Rückgang des Testosteronspiegels kann beim Mann zu vermindertem sexuellem Verlangen führen. Auch Männer leiden unter Schwierigkeiten beim Einschlafen, Schlafstörungen oder häufigem nächtlichen Aufwachen. Müdigkeit, Energiemangel, Leistungsabnahme und Stimmungsschwankungen können weitere Anzeichen sein. Durch die Abnahme der Muskelmasse haben Männer teilweise Beschwerden in Muskeln und Gelenken. Ähnlich wie bei Frauen können in der Andropause Launenhaftigkeit und depressive Verstimmungen auftreten. Aber auch Stresserkrankungen können zu einer Veränderung des Testosteron-Spiegels führen, sodass sich immer wieder auch die Frage stellt, was ist Symptom und was ist die Ursache.

Dr. Andreas Hagemann: In der Tat ist dies häufig der Fall, denn die Wechseljahre wirbeln den Hormonhaushalt erheblich durcheinander. Viele Frauen erleben Verstimmungen während des Klimakteriums – beginnend etwa ab 45 Jahren – als intensiver, länger und heftiger als in den Jahren zuvor. Zudem sind auch psychosomatische Beschwerden, etwa Ängste und Schlaflosigkeit, möglich.

Am 28. Mai ist „Internationaler Aktionstag für Frauengesundheit“. Deutschland bietet Frauen im Rahmen der gesetzlichen Krankenversicherung eine Vielzahl medizinischer Vorsorgeuntersuchungen an. Die regelmäßige Teilnahme daran ist entscheidend, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Hier stellen wir einige der zentralen Vorsorgemaßnahmen vor. Die Kosten werden von den gesetzlichen Krankenkassen übernommen.

Brustkrebsfrüherkennung:

Wie oft und wie die weibliche Brust untersucht wird, das ist abhängig vom Alter der Frauen. Bei Frauen zwischen 30 und 49 Jahren untersucht sie der Frauenarzt oder die Frauenärztin bei der jährlichen Vorsorgeuntersuchung, tastet die Lymphknoten in den Achselhöhlen ab, achtet dabei auf Form, Größe und eventuelle Verhärtungen der Brust und der Brustwarzen und darauf, ob sich Auffälligkeiten an der Haut zeigen oder Flüssigkeit aus der Brustwarze austritt. Im Alter zwischen 50 und 69 Jahren können Frauen zusätzlich alle zwei Jahre ein Mammographie-Screening wahrnehmen. Dazu werden sie per Brief eingeladen. Übrigens: Auch Männer können an Brustkrebs erkranken.