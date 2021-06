Wenn Kinder nicht essen wollen

"Nino macht beim Essen nur noch Theater, sagt grundsätzlich, er habe keinen Hunger. Und wenn, dann will er nur Nudeln ohne alles", beklagte sich kürzlich die 32-jährige Mutter eines putzmunteren Fünfjährigen in meiner Sprechstunde. Das Kind war altersgemäß entwickelt, munter, rosig und normalgewichtig.

"Kein Grund zur Sorge", beruhigte ich die besorgte Mutter. Im Vorschulalter sind viele Kinder sehr eigen in ihrem Essverhalten. Manche wollen bei den Familienmahlzeiten nichts oder nur bestimmte Lebensmittel essen, vor allem aber nichts Neues ausprobieren.

So wie dieser Familie geht es vielen Eltern. Wenn das Kind nicht essen will oder nur ganz bestimmte Lebensmittel möchte, geraten Mahlzeiten in vielen Familien regelrecht zu Machtproben. Das ist für alle belastend. Ich gab der Mutter von Nino deshalb den folgenden Tipp: "Arbeiten Sie weder mit Strafen noch mit Belohnungen. Zwingen Sie Ihr Kind nicht zum Essen, auch wenn Ihnen die gegessene Menge zu gering vorkommt. Versuchen Sie, möglichst gelassen zu bleiben und das Essverhalten ihres Sohnes nicht zu thematisieren."