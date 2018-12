| Gesundheit im TV

Magen- und Darmerkrankungen wie Sodbrennen oder Darmpolypen sind weit verbreitet. Für die Sendung "Der Gesundheitscoach" hat der Arzt Lothar Zimmermann drei Patienten monatelang begleitet. Er klärt über Behandlungsmethoden auf, sagt, bei welchen Erkrankungen operiert werden muss und ab wann Vorsorgeuntersuchungen sinnvoll sind.

Der Gesundheitscoach • Montag, 17.12. • 20.15–21 Uhr • SWR

Entspannt durch die Weihnachtszeit

In den Wochen vor Weihnachten herrscht im Leben vieler Menschen hektische Betriebsamkeit. Zwischen Jahresendspurt im Job, Geschenkejagd und der Feiertagsplanung wächst zwar die Vorfreude auf ein besinnliches Fest im Kreis der Familie, doch auch hier lauern Stressfallen, die den Blutdruck vor allem bei vorbelasteten Personen steigen lassen. Damit all dies nicht in ungesunder Weise aufs Herz schlägt, gibt "Visite" Tipps, wie man das innere Gleichgewicht stärkt und Weihnachten sowie die Freizeit generell entspannter genießen kann.

Visite • Dienstag, 18.12. • 20.15–21 Uhr • NDR

Die Fahndung nach der Ursache

Von simplen Symptomen wie Halsschmerzen, Husten und Müdigkeit bis zur richtigen Diagnose einer Krankheit ist es oft ein weiter Weg. Manchmal wird daraus ungewollt eine Abenteuerreise, die Patienten wochenlang zwischen Hausarzt und Fachärzten hin- und herpendeln lässt. "Abenteuer Diagnose" nimmt drei wahre Fälle mit dramatischen Wendungen zum Anlass, die mitunter komplizierte Suche von Ärzten nach der Ursache von rätselhaften Beschwerden zu beleuchten.

Abenteuer Diagnose • Dienstag, 18.12. • 21–21.45 Uhr • NDR