Wertvolle Unterstützung im Alltag für Senioren & Personen mit Einschränkungen

“Ich möchte so lange wie möglich Zuhause wohnen, selbstständig”, ist eine Aussage, die viele Menschen im Alter tätigen. Das eigene Zuhause ist ein Ort der Familie, der Geborgenheit, der Sicherheit. Mit dem Älterwerden wird die Selbstständigkeit jedoch oft durch körperliche Beschwerden eingeschränkt und frühere Selbstverständlichkeiten werden zur Herausforderung, etwa die Treppen. Egal, ob herauf- oder heruntergehen – beides ist belastend und im schlimmsten Fall sogar gefährlich. Aber das muss nicht so sein: Der Treppenlift stellt eine Lösung dar und wird teilweise sogar von Krankenkassen bezuschusst.

Treppen sind ein unverzichtbarer Teil von Häusern. Oft sind Wohn- und Schlafetage getrennt und die Treppe ist die alleinige Verbindung. In größeren Wohnanlagen bildet die Treppe den einzigen Weg zur Wohnung, sofern kein Aufzug vorhanden ist. Kurz etwas aus der Küche holen, auf die Toilette gehen, die Haustür öffnen – liegt eine Treppe dazwischen, kann das schwierig werden. Viele Menschen denken dann mit Traurigkeit an einen Umzug in eine barrierefreie Wohnung.

Eine sinnvolle Alternative dazu ist ein Treppenlift. Er stellt die Selbstständigkeit in den eigenen vier Wänden wieder her und ist damit eine wertvolle Unterstützung im Alltag. Die Liftsysteme können sowohl für Treppen im Innenbereich als auch an Aufstiegen draußen installiert werden. Sie ermöglichen ein längeres Wohnen im eigenen Zuhause – und auch das Schlafzimmer kann bleiben, wo es ist. Die Bedienung der Lifte ist denkbar einfach und die Systeme können selbst an engen Wendeltreppen installiert werden.