Wie Kinder endlich trocken werden

"Ist es normal, dass mein dreijähriger Enkel noch eine Windel trägt?", fragte mich vor ein paar Tagen eine Großmutter, die zusammen mit der Mutter des Kleinkinds wegen der Vorsorgeuntersuchung U7a in meine Praxis gekommen war. Die Vorsorgeuntersuchung hatte das Kind gut mitgemacht. Aus ihrer Frage hörte ich heraus, dass sie es nicht normal fand, dass ihr Enkel noch eine Windel braucht.

"Ihr Enkel ist ganz normal entwickelt, Kinder werden halt ganz unterschiedlich sauber", versuchte ich es diplomatisch. "Aber die Eltern könnten ihn doch öfters aufs Töpfchen setzen, damit er es lernt", wandte die Großmutter ein. "Keine gute Idee. Wahrscheinlich wäre es nur Stress für ihn, und er würde vielleicht sogar Angst vor dem Toilettengang entwickeln. Oder er funktioniert den Toilettengang in eine Art Machtkampf um, bei dem am Ende alle verlieren. Besser ist es abzuwarten, bis das Kind von selbst keine Windel mehr will", erklärte ich ihr.