Wie hoch ist Ihr Diabetesrisiko? Symptome und Test

In Deutschland leiden aktuell rund acht Millionen Menschen an Diabetes. Vermutlich weitere zwei Millionen wissen gar nicht, dass sie zuckerkrank sind. Denn die Krankheit tut nicht weh. Bleibt sie unentdeckt, hat das schwere gesundheitliche Folgen.

Bis zur ersten Diagnose leben Betroffene etwa acht Jahre lang mit einem unentdeckten Diabetes. Der Weltdiabetestag am 14. November unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministeriums will deshalb das Bewusstsein für die Stoffwechselerkrankung schärfen. Denn pro Jahr gibt es mehr als 600.000 Neuerkrankte in Deutschland. Bei 95 Prozent der Betroffenen liegt ein Typ-2-Diabetes vor. Grundsätzlich kann die chronische Stoffwechselerkrankung Menschen jeden Alters betreffen. Und sie ist bereits gefährlich, lange bevor sie entdeckt wird.