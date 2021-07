Wieviel Sport ist gesund?

Ein 55-jähriger Patient fragte mich kürzlich bei einem Routine-Check-up: "Wie kann ich fitter werden, ohne es zu übertreiben? Ich bin ehrlich gesagt nicht sehr sportlich. Das werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Wo liegt eigentlich das gesunde Mindestmaß an Bewegung?" Bisher hielten sich seine Aktivitäten in Grenzen, er hatte sich in den vergangenen Wochen sogar noch weniger bewegt als sonst und etwas zugenommen. Deshalb wollte er nun seinen Schweinehund überwinden und loslegen.