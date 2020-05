| Gesundheit im TV

Die Ernährungs-Docs Matthias Riedl und Jörn Klasen kümmern sich um Patienten, die mit hohem Blutdruck, Rheuma, Arthrose und Co. zu kämpfen haben. Die Experten erklären, welchen Einfluss die Ernährung und eine erhöhte Kalorienzufuhr auf den Körper haben. Sie geben zudem Tipps, wie man sich besser ernähren kann.

Die Ernährungs-Docs, Sonntag, 10. Mai, 15.15 Uhr, SWR

Wenn Maschinen das Denken übernehmen

Mensch oder Maschine: Wer ist schlauer? Mo - derator Sven Oswald will das in der Sendung „Die Wahrheit über... Künstliche Intelligenz“ herausfinden. Ob als Sprachassistenz oder als Gesichtserkennung bei der Fahndung nach Personen – die künstliche Intelligenz hat in vie - len Bereichen bereits Einzug in unseren Alltag gehalten. Noch helfen uns die selbstlernen - den Maschinen. Aber werden sie irgendwann schlauer sein als wir und uns beherrschen?

Die Wahrheit über ... Künstliche Intelligenz, Montag, 11. Mai, 7.30 Uhr, rbb