Wofür unser Körper Wasser braucht

Das Wasser übernimmt zahlreiche wichtige Aufgaben, um uns am Leben zu halten: Es formt als Bestandteil von Zellen den Körper, löst feste Stoffe in der Nahrung und transportiert die gelösten Nährstoffe weiter. Wasser lässt zudem Ballaststoffe quellen. In den Nieren ist es ein wichtiger Treibstoff und an Ausscheidungsprozessen beteiligt.