Zahn ziehen: Zahnärztin verrät, wann ein Zahn gezogen werden muss

Was viele nicht wissen: Neben dentalen Risiken können Wurzelentzündungen ernste Folgen für den ganzen Körper haben. So gelangen die potenziellen Krankheitserreger nicht selten bis in den Kieferknochen und führen auch dort zu Entzündungen. Zudem besteht die Gefahr, dass sich die Bakterien innerhalb weniger Stunden über die Blutbahn ausbreiten und zu schweren Erkrankungen des Herzens oder anderer innerer Organe führen können.

Neben Wurzelentzündungen trifft dies häufig auch bei einer weit fortgeschrittenen Parodontitis zu. Im Gegensatz zur Zahnfleischentzündung, einer Gingivitis, ist hierbei der gesamte Zahnhalteapparat inklusive Kieferknochen betroffen. Macht sich eine Parodontitis anfangs durch Rötungen sowie Blutungen und Schwellungen des Zahnfleischs bemerkbar, so sind gelockerte Zähne ein typisches Symptom im fortgeschrittenen Stadium. Meist muss der betroffene Zahn dann entfernt werden. Setzt die Behandlung frühzeitig an, so kann er in der Regel gerettet, und weitere Schäden an den Nachbarzähnen können verhindert werden.