Zu gewinnen: Ratgeber "Die Heilkraft von CBD und Cannabis"

Cannabisprodukte kommen bei einer Vielzahl von Symptomen und Erkrankungen zum Einsatz. Doch was ist dran an den aus der Hanfpflanze gewonnenen Präparaten? Antworten darauf gibt Dr. Franjo Grotenhermen in seinem Ratgeber "Die Heilkraft von CBD und Cannabis".

Dr. Franjo Grotenhermen ist einer der weltweit führenden Experten zur Therapie mit Cannabis und Cannabinoiden. In seinem Buch liefert er einen präzisen Überblick über den aktuellen Stand der Wissenschaft, räumt mit Vorurteilen auf und gibt hilfreiche Ratschläge aus seiner langjährigen Erfahrung. Dabei nimmt er die Leser*innen mit auf seine persönliche Forschungsreise der letzten 25 Jahre und geht dabei genau auf die auftretenden Probleme und Schwirigkeiten der Patient*innen ein.

