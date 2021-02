Zwiebelsaft hilft gegen den Husten

Gesund leben

Immunsystem stärken – wie es funktioniert, was zu beachten ist

Krankheitserreger wie Viren, Bakterien oder Keime greifen den menschlichen Körper pausenlos an. In den meisten Fällen verteidigt uns die körpereigene Abwehr erfolgreich gegen diese äußeren Eindringlinge. Wer Infekte vermeiden will, sollte sein Immunsystem mit gesunder Ernährung und moderater Bewegung stärken.

