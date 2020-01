| Verlosung

Verspannungen und verklebte Faszien sind unangenehm und beeinträchtigen auf Dauer den menschlichen Bewegungsapparat. Mit der Hilfe einer Faszienrolle ist es möglich, sich zu Hause selbst zu therapieren und die Muskulatur systematisch zu lockern.

Wer in den eigenen vier Wänden oder im Büro ganz schnell Entspannung erleben möchte, kann sich auf die Faszienrolle legen und seinem Körper etwas Gutes tun. Das medizinische Produkt Plexus Pro ist in der Anwendung denkbar einfach. Es löst Verspannungen und Faszien im Rücken- und Nackenbereich, fördert die Durchblutung und steigert die Beweglichkeit. Und das Beste: Plexus Pro ist überall ohne Wartezeit einsetzbar, handlich, punktgenau und tiefenwirksam. Der Entspannung steht so nichts im Wege.

Entspannung mit prisma und Phönix Medizinprodukte: Wir verlosen acht Plexus Pro im Wert von je 120 Euro. Einfach bis zum 24.1. unter 01379/88 50 21* anrufen. Viel Glück!

