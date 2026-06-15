Mikkeey Dee über das neue Album: "Das ist uns sehr gut gelungen"

prisma: Wann ist aus der Idee „Lex Legion“ ernst geworden?

Mikkey Dee: Andy LaRocque und Pete Blakk schreiben schon seit fast 40 Jahren Riffs zusammen. Vor zwei Jahren kam Pete mit einigen Riffs zu mir. Ich fand sie sofort stark und sagte: „Das hat Potenzial, lass uns was daraus machen.“ Wir haben dann noch Hal Patino und Niels K. Rue dazugeholt. Es hat von Anfang an perfekt gepasst.

War es anfangs eher ein Nebenprojekt?

Am Anfang schon, aber das ist keine Projekt-Band. Das ist eine echte Band. Wir sind hier, um zu bleiben. 2026 machen wir keine Liveshows, weil ich mit den Scorpions unterwegs bin. Nächstes Jahr wollen wir dann richtig auf Tour gehen.

Das Besondere an Lex Legion ist die ikonische Besetzung – sehr nah an King Diamond.

Ja, bis zu „Conspiracy“. Wir sind alle schon sehr lange befreundet. Andy und ich sind quasi zusammen aufgewachsen. Es fühlt sich einfach richtig an.

Wie ist das Album geworden?

Wir wollten es melodischer und weniger kompliziert machen als King Diamond. We niger Drum-Fills, geradliniger, grooviger und heavier. Wir wollten etwas Moderneres mit einem 80er-Jahre-Feeling mischen. Ich denke, das ist uns gelungen.

Du spielst auch mit „Mikkey Dee With Friends Playing Motörhead Classics“. Stört es Dich, wenn die Leute das als Motörhead-Ersatz sehen?