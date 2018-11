| Verlosung

Das krumme Haus – Agatha Christies persönlicher Lieblingskrimi – ist jetzt zum ersten Mal im Kino zu sehen.

In dieser klassischen Detektivgeschichte kehrt der ehemalige Diplomat Charles Hayward (Max Irons) von Kairo nach London zurück, wo er eine Karriere als Privatdetektiv beginnt. Als Aristide Leonides, ein reicher und skrupelloser Tycoon, in seinem Bett vergiftet aufgefunden wird, wird Detective Hayward in das Haus der Familie eingeladen, um den Fall aufzuklären. Im Zuge der voranschreitenden Ermittlungen muss er der schockierenden Erkenntnis ins Auge sehen, dass eine der Hauptverdächtigen Aristides hübsche Enkelin ist, seine Auftraggeberin und ehemalige Geliebte, Sophia (Stefanie Martini).

Hayward hatte eine leidenschaftliche Affäre mit ihr in Kairo, bevor sie eines Tages, ohne ein Wort zu verlieren, verschwand. Charles muss nun seine Gefühle überwinden und einen klaren Kopf behalten, um die temperamentvolle Sophia und den Rest ihrer feindseligen Familie in den Griff zu bekommen, damit das Verbrechen aufgeklärt wird. Weitere Informationen zum Film können Sie im Netz unter www.fox.de finden.

Zum Filmstart verlosen prisma und Twentieth Century Fox ein London-Wochenende für zwei Personen inklusive zweier Über-nachtungen in der britischen Hauptstadt samt Hin- und Rückflug. Der spannende Krimi "Das krumme Haus" mit herausragendem Ensemble unter anderem mit Glenn Close, Max Irons, Oscar-Preisträger Terence Stamp, Gillian Anderson, Christina Hendricks ist ab Donnerstag, 29. November, auch in Deutschland im Kino zu sehen.

prisma und Twentieth Century Fox verlosen zum Filmstart ein zeitlich frei wählbares London-Wochenende für zwei Personen inklusive zweier Übernachtungen in einem 4-Sterne-Hotel in London einschließlich Hin- und Rückflug im Gesamtwert von mindestens 2500 Euro. Einfach bis zum 30. November anrufen und gewinnen: 01379/88 50 24*

