Blick in die Zukunft: Influencer – Fluch oder Segen?

Neue Kolumne "Blick in die Zukunft"

Müssen wir Angst vor der Zukunft haben?

Es gibt viele aktuelle Fragen, die die Menschen beschäftigen – aber oft fehlen die Antworten. Unsere neue prisma-Kolumne "Blick in die Zukunft" setzt hier an: Professor Dr. Thomas Druyen antwortet auf Fragen von prisma-Chefredakteur Stephan Braun – und plädiert dabei für mehr Gemeinsamkeit in der Gesellschaft.

