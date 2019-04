"Crashprämie"

Von teleschau

Autos haben in der RTL-Serie "Alarm für Cobra 11 – Die Auotbahnpolizei" kein langes Leben. Nun haben sich die Macher eine besondere Fan-Aktion ausgedacht.

Halsbrecherische Verfolgungsjagden, actionreiche Unfälle und gigantische Explosionen: Seit mehr als 23 Jahren sorgen die "Cobra 11"-Kommissare für Recht und Ordnung auf den Autobahnen. Im Gegensatz zu Erdogan Atalay, der in seiner Rolle als Semir Gerkhan bereits seit der ersten Staffel beim RTL-Dauerbrenner im Einsatz ist, haben die Fahrzeuge der Serie meist eine geringe Halbwertszeit. Bereits 7200 Gefährte starben den Serientod. Mit der RTL-Aktion "Crashprämie" könnte für einen "Cobra 11"-Fan nun ein ganz besonderer Traum in Erfüllung gehen. Derzeit sucht der Kölner Sender nämlich nach einem Fahrzeug, das 2020 in einer Folge von "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" verschrottet wird.

Noch bis zum 31. August haben Serienfans die Gelegenheit, auf der Website "crashprämie.de" ein Video hochzuladen, bei dem sie erklären, weshalb ausgerechnet ihr Auto einen filmreifen Abgang bekommen sollte. Dem Auto des Gewinners wirkt eine "Filmrolle", während sich der Besitzer über 3000 Euro freuen darf, die ihm von Erdogan Atalay persönlich übergeben werden.

Bis sich entscheidet, wer die "Crashprämie" absahnt, können sich die Anhänger der RTL-Serie die Zeit mit der neuen Folge "Die Wächter von Engonia" vertreiben (Donnerstag, 25. April, 20.15 Uhr). Darin ermitteln Semir Gerkhan (Erdogan Atalay) und Paul Renner (Daniel Roesner) undercover in der Fantasy-Rollenspielszene. Die Dreharbeiten zur Episode fanden auf der belgischen Burg Eyneburg gemeinsam mit 80 Live Action Role Playing-Komparsen statt. In Gastrollen sind Jascha Rust ("GZSZ", "In aller Freundschaft"), Milena Tscharntke ("Alles Isy", "Der Lehrer") und Erdogan Atalays Sohn Maris zu sehen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst