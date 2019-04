| RTL-Castingshow

Vor dem Start der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" schwärmte Dieter Bohlen von der "besten Jury aller Zeiten". Jetzt steht fest: Die Besetzung wird sich 2020 nicht ändern.

Wie RTL schon vor dem "DSDS"-Finale (Samstag, 27. April, 20.15 Uhr) mitteilte, werden auch in der nächsten Staffel Xavier Naidoo, Pietro Lombardi und Oana Nechiti die Plätze neben Chef-Juror Dieter Bohlen einnehmen. "'Never Change A Winning Team', sagt man ja. Wir haben in der Öffentlichkeit ein sehr positives Feedback auf die Jury bekommen", sagte Bohlen. "Warum sollten wir das ändern?"

Der Sender freut sich über im Vergleich zu den vergangenen beiden Jahren bessere Einschaltquoten und spricht der Jury einen großen Anteil am Erfolg zu. Erst zum dritten Mal in der mittlerweile schon recht langen Geschichte der Castingshow bleibt die Jury laut RTL unverändert.

"Mir hat die 16. 'DSDS'-Staffel richtig Spaß gemacht und ich habe gehört, dass sich schon unfassbar viele Kandidaten für die Castings angemeldet haben – das kann ich natürlich nicht verpassen", sagte Naidoo, der wie Lombardi und Nechiti zum ersten Mal dabei war. Naidoo saß in der Vergangenheit schon in der Jury bei "The Voice of Germany". "Ich habe richtig Lust, neue Talente zu entdecken und kennenzulernen", so der Sänger.

Positiv wurde die Nachricht natürlich auch von den anderen beiden Jury-Mitgliedern aufgenommen. "Dass wir als Jury unverändert auch in der nächsten Staffel von 'DSDS' an den Start gehen dürfen, ist ein Riesenkompliment an jeden einzelnen von uns" sagte Pietro Lombardi. Und Oana Nechiti, die man vor ihrer Zeit bei "DSDS" als Tänzerin bei "Let's Dance" kannte, meinte: "Ich glaube, dass es in der nächsten Staffel noch besser wird, denn jetzt sind wir schon eine richtige 'DSDS'-Familie geworden."

Bevor es so weit ist, steht aber noch das Finale auf dem Programm. Folgende Talente hoffen am 27. April auf den Sieg:

Alicia-Awa Beissert (21), Studentin aus Bochum

Davin Herbrüggen (20), Altenpfleger aus Oberhausen

Joana Kesenci (17), Schülerin aus Gronau

Nick Ferretti (29), Musiker aus Palma de Mallorca (Spanien)

Quelle: areh