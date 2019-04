Oscar für "Spotlight"

Von teleschau

Der oscarprämierte Produzent Steve Golin ist tot. Wie ein Sprecher dem "Hollywood Reporter" bestätigte, starb Golin am Sonntag im Alter von 64 Jahren an den Folgen einer langjährigen Krebserkrankung.

Bekannt wurde der Filmemacher besonders für das Journalisten-Drama "Spotlight", für das er 2016 mit dem Oscar in der Kategorie "Bester Film" prämiert wurde. Außerdem zeichnete Golin im Laufe seiner Karriere für Filme wie "Being John Malkovich", "Babel" und "The Revenant - Der Rückkehrer" verantwortlich. Beteiligt war er auch an den preisgekrönten Serien "True Detective" und "Mr. Robot".

Neben seinem Engagement als Produzent gründete Golin die Firmen "Propaganda Films" und "Anonymous Content", die sich auf die Produktion von Werbespots, Musikvideos, TV-Serien und Spielfilmen spezialisierten. Dabei arbeitete Golin unter anderem an der Seite von David Fincher, Steven Soderbergh und Alfonso Cuaron.

In einem Statement von "Anonymous Contents" zeigten sich Golins einstige Partner geschockt vom Tod ihres Kollegen: "Wir sind erschüttert über Steves Tod. Er war ein Vorreiter in der Branche, ein hingebungsvoller Kollege, ein bemerkenswerter Anführer und ein wirklich freundlicher Mann." Weiter heißt es in der Mitteilung: "Er ging mit gutem Beispiel voran und inspirierte jeden einzelnen von uns, besser zu werden. In seinem Leben und in seiner Arbeit gründete Steve eine Familie – er bedeutete vielen von uns die Welt und wird einen bleibenden Eindruck in unserem Leben hinterlassen. Gemeinsam werden wir weiterhin auf dem immensen Erbe aufbauen, das Steve uns hinterlassen hat."

Quelle: teleschau – der Mediendienst