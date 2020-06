| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. Juni, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. Juni, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus - wie viel Verantwortung trägt Präsident Trump für die Eskalation?

Proteste gegen Polizeigewalt und Rassismus - wie viel Verantwortung trägt Präsident Trump für die Eskalation? Gäste: Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag), Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied des Deutschen Bundestages), Alice Hasters (Buchautorin und Podcasterin), Samira El Ouassil (Kolumnistin und Autorin), Christoph von Marschall ("Tagesspiegel"-Chefredaktion, ehem. Korrespondent in den USA), Stefan Simons (Korrespondent der Deutschen Welle, der bei seiner Berichterstattung zu den Protesten aus Minneapolis von Polizeikräften massiv behindert wurde, live-zugeschaltet aus Washington D.C.)

Es sind die größten Proteste seit Jahrzehnten: Seit mehr als einer Woche gehen in den USA Tausende Menschen auf die Straße, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren - teilweise begleitet von schweren Ausschreitungen. Auslöser für die Proteste ist der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd während eines Polizeieinsatzes in Minneapolis. US-Präsident Donald Trump setzt auf Härte und erwägt, das Militär einzusetzen. Provoziert Trump eine gesellschaftliche Spaltung, um im Wahlkampf zu punkten? Wie soll sich die Bundesregierung gegenüber Trump verhalten? Und wie tief ist Rassismus auch in Deutschland verankert?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. Juni, 20.45 Uhr (ARD)

Montag, 8. Juni, 20.45 Uhr (ARD) Thema: Corona im Schlachthof - sind uns Mensch und Tiere Wurst?

Corona im Schlachthof - sind uns Mensch und Tiere Wurst? Gäste: Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), Robert Habeck (B'90/Grüne, Parteivorsitzender), Anette Dowideit (Chefreporterin im Investigativteam der WELT; Buchautorin), Max Straubinger (CSU, Bundestagsabgeordneter; Mitglied im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft; Landwirtschaftsmeister), Heiner Manten (Vorsitzender Verband der Fleischwirtschaft, Geschäftsführer von Manten-Fleisch), Manfred Goetzke (Journalist, Reporter im Berliner Landesstudio des Deutschlandfunks)

Hunderte infizierte Arbeiter in deutschen Schlachthöfen: Legt das Virus jetzt offen, was schon lange falsch läuft in der Fleischindustrie? Müssen für Billigpreise Menschen ausgebeutet und Tiere gequält werden? Was muss jetzt der Gesetzgeber tun und was der Verbraucher?

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 11. Juni, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 11. Juni, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. August (ARD)

Mittwoch, 5. August (ARD) Themen: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

