Anne Will – Gäste und Thema der Talkshow am Sonntag

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 14. Februar, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 14. Februar, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Lockdown statt Perspektivplan - ist die deutsche Pandemiepolitik wirklich alternativlos?

Lockdown statt Perspektivplan - ist die deutsche Pandemiepolitik wirklich alternativlos? Gäste: Olaf Scholz (SPD, Bundesminister der Finanzen und Vizekanzler), Markus Söder (CSU, Ministerpräsident von Bayern und Parteivorsitzender), Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzende), Christian Lindner (FDP, Parteivorsitzender und Fraktionsvorsitzender im Bundestag), Melanie Amann (Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros)

Bund und Länder haben den Lockdown bis zum 7. März verlängert. Schulen, Kitas und Friseurbetriebe öffnen, alles andere bleibt geschlossen - wie angemessen und sinnvoll sind die Beschlüsse? Haben Bund und Länder eine gemeinsame Perspektive für die Zeit nach dem Lockdown? Werden die Leidtragenden des Lockdowns genug unterstützt? Darüber diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 17. Februar, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 17. Februar, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 18. Februar, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 18. Februar, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 22. Februar, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 22. Februar, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

