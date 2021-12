Anne Will: Gäste und Thema heute in der ARD-Talksendung

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 12. Dezember, 21.45 Uhr (ARD).

Sonntag, 12. Dezember, 21.45 Uhr (ARD). Thema: Neue Regierung, alte Krisen - kann da der versprochene Aufbruch gelingen?

Neue Regierung, alte Krisen - kann da der versprochene Aufbruch gelingen? Gäste: Karl Lauterbach (SPD, Bundesminister für Gesundheit), Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen, Bundestagsvizepräsidentin), Norbert Röttgen (CDU, Präsidiumsmitglied und Kandidat für den Parteivorsitz), Wolfgang Merkel (Politikwissenschaftler und Demokratieforscher), Dagmar Rosenfeld (Chefredakteurin der "Welt")

In der Regel am Sonntag wird bei Anne Will über ein aktuelles Thema aus der Politik diskutiert. Diesmal: Seit dieser Woche ist die neue Bundesregierung nun im Amt. Ihr Motto: "Mehr Fortschritt wagen". Die Ampel-Parteien haben sich viel vorgenommen: Sie wollen das Land gesellschaftlich wie wirtschaftlich modernisieren und in den kommenden Jahrzehnten klimaneutral machen. Wie kann das angesichts der weiterhin großen Herausforderungen durch die Corona-Pandemie gelingen? Welche von Vizekanzler Robert Habeck angekündigten "Zumutungen" kommen auf die Menschen zu? Trägt die Gesellschaft die ambitionierten Vorhaben der Koalition mit? Wie viel Aufbruch steckt in der Ampel? Und kann sie die aktuellen gesellschaftlichen Spannungen befrieden?