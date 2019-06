| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 2. Juni, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 2. Juni, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Schlechtes Klima - wird die GroKo jetzt grüner?

Schlechtes Klima - wird die GroKo jetzt grüner? Gäste: Svenja Schulze (SPD, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit), Philipp Amthor (CDU, Mitglied des Deutschen Bundestages), Luisa Neubauer ("Fridays-for-Future"-Aktivistin), Bernd Buchholz (FDP, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Schleswig-Holstein), Cerstin Gammelin (stellvertretende Leiterin des Parlamentsbüros der "Süddeutschen Zeitung")

Bei der Europawahl wurden CDU und SPD von den Wählern ordentlich abgestraft. Auch wegen der Klimapolitik der Großen Koalition. Anne Will diskutiert mit ihren Gästen über folgende Fragen: Wieviel Ehrgeiz hat die Bundesregierung in der Klimapolitik? Einigen sich SPD und Union beim umstrittenen Klimaschutzgesetz? Und sind Wohlstand und Klimaschutz überhaupt miteinander vereinbar?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 3. Juni, 21 Uhr (ARD)

Montag, 3. Juni, 21 Uhr (ARD) Thema: Drei Minister, ein Problem: Was muss sich bei der Pflege ändern?

Drei Minister, ein Problem: Was muss sich bei der Pflege ändern? Gäste: Franziska Giffey (SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend), Hubertus Heil (SPD, Bundesminister für Arbeit und Soziales), Jens Spahn (CDU, Bundesgesundheitsminister), Gottlob Schober (Chef vom Dienst von "Report Mainz" (SWR/ARD) - Schwerpunktthema Altenpflege), Silke Behrendt-Stannies (Altenpflegerin), Bernd Meurer (Präsident des bpa - Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste; Betreiber dreier Pflegeheime in Bayern und Rheinland-Pfalz)

Der Pflege-Beruf soll attraktiver werden. Das hat sich die Bundesregierung vorgenommen. Ist die Initiative dazu eher Show oder echte Hilfe, fragt Frnak Plasberg. Franziska Giffey, Jens Spahn und Hubertus Heil diskutieren im Studio mit Pflegenden, Heimbetreibern, Betroffenen.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 5. Juni, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 5. Juni, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 6. Juni, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 6. Juni, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Noch nicht bekannt

Noch nicht bekannt Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

