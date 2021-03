Anne Will: Thema und Gäste am Montag

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 14. März, 22.00 Uhr (ARD)

Sonntag, 14. März, 22.00 Uhr (ARD) Thema: Nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg

Nach den Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg Gäste: Olaf Scholz (SPD, Vizekanzler und Bundesminister der Finanzen),Thomas de Maizière (CDU, Bundesminister a.D. und Bundestagsabgeordneter), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender), Ursula Münch (Politikwissenschaftlerin), Melanie Amann (Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros)

Die Diskussion über die Pandemiepolitik und nicht zuletzt die sogenannte "Maskenaffäre" beeinflussen auch die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Zugleich bildet der Wahlsonntag den Auftakt für das Superwahljahr 2021 - auch deshalb wird genau auf die Ergebnisse geschaut. Gerät die CDU durch die "Maskenaffäre" ausgerechnet im Wahljahr in eine Krise? Wie viel Vertrauen haben die Menschen noch in die Pandemiepolitik - und wird dies zur entscheidenden Frage bei der Bundestagswahl? Was ist bei Wahlen heute wichtiger, Persönlichkeit oder Parteiprogramm?

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 15. März, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 15. März, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Wahlen in Zeiten von Corona - wem vertrauen die Bürger?

Wahlen in Zeiten von Corona - wem vertrauen die Bürger? Gäste: Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Bundesvorsitzende), Paul Ziemiak (CDU-Generalsekretär), Kevin Kühnert (SPD, stellv. Parteivorsitzender), Bettina Gaus (politische Korrespondentin der "taz"), Robin Alexander (stellvertretender Chefredakteur von "Welt" und "Welt am Sonntag"; Berichterstatter der "Welt"-Gruppe für das Kanzleramt)

Zwei Landtagswahlen, eine Frage: Wie stark geht die CDU in die Ära nach Angela Merkel? Wem vertrauen die Menschen in der Corona-Krise, wer wird abgestraft? Und zeigt sich ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl: Jetzt ist alles möglich, sogar ein Machtwechsel? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 17. März, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 17. März, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 18. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 18. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

