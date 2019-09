| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. September, 22.05 Uhr (ARD)

Sonntag, 1. September, 22.05 Uhr (ARD) Thema: Nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg

Nach den Wahlen in Sachsen und Brandenburg Gäste: Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, kommissarische Parteivorsitzende), Reiner Haseloff (CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt), Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender), Alexander Gauland (AfD, Fraktionsvorsitzender im Bundestag und Bundessprecher der Partei), Raj Kollmorgen, (Soziologe, Professor an der Hochschule Zittau/Görlitz), Melanie Amann (Leiterin des "Spiegel"-Hauptstadtbüros)

Mit Spannung werden die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg erwartet. Nach fast 30 Jahren an der Regierung müssen CDU und SPD empfindliche Stimmenverluste befürchten. Dadurch könnten sie jeweils ihre Regierungsmehrheiten verlieren. Dagegen gewinnen AfD und Grüne den Umfragen zufolge an Zuspruch. Anne Will diskutiert nach den Wahlen mit ihren Gästen über folgende Themen: Wie schwierig wird die Regierungsbildung in beiden Ländern? Wie wirken sich Lebensverhältnisse und Demografie in Ostdeutschland auf den Wahlausgang aus? Und was bedeuten die Ergebnisse für die Stabilität der Großen Koalition im Bund?

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Kein zentrales Thema

Kein zentrales Thema Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 5. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 5. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 16. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 16. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

