| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Giftanschlag auf Nawalny - ändert Deutschland jetzt seine Russland-Politik?

Giftanschlag auf Nawalny - ändert Deutschland jetzt seine Russland-Politik? Gäste: Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages), Jürgen Trittin (Bündnis 90/Die Grünen, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages), Sevim Dağdelen (Die Linke, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages), Wolfgang Ischinger (Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz), Sarah Pagung (Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e.V.)

Der Fall des in einer Berliner Klinik behandelten russischen Oppositionellen Alexej Nawalny stellt das deutsch-russische Verhältnis auf eine schwere Probe. Die Bundesregierung sieht es als zweifelsfrei erwiesen an, dass Nawalny mit dem chemischen Nervenkampfstoff Nowitschok vergiftet wurde, und verlangt mit scharfen Worten Aufklärung von der russischen Regierung. FDP und Grüne fordern gegebenenfalls Sanktionen und stellen die Fertigstellung der Gas-Pipeline Nord Stream 2 in Frage. War die Reaktion der Bundesregierung auf die Laborergebnisse im Fall Nawalny angemessen? Ist ein Dialog mit Putin noch möglich? Soll das deutsch-russische Pipeline-Projekt Nord Stream 2 beendet werden? Über diese Fragen diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 7. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 7. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Vergiftete Beziehungen - wie umgehen mit Putins Russland?

Vergiftete Beziehungen - wie umgehen mit Putins Russland? Gäste: Peter Altmaier (CDU, Bundeswirtschaftsminister), Annalena Baerbock (B'90/Grüne, Bundesvorsitzende), Theo Sommer (Journalist und Publizist; seit 1958 bei der Wochenzeitung "Die Zeit"; ehem. Chefredakteur und Herausgeber "Die Zeit"), Wladimir Kaminer (Schriftsteller und Kolumnist; aufgewachsen in Russland), Udo Lielischkies (Journalist, von 2014 bis 2018 Leiter des ARD Studios Moskau)

Wie gefährlich leben Kritiker von Wladimir Putin? Ist der Kreml-Herrscher ein skrupelloser Diktator, der Feinde aus dem Weg räumt, Nachbarn bedroht? Darf man deshalb mit Putin nicht verhandeln? Oder geht Wirtschaft vor Moral, müssen wir uns mit Russland arrangieren? Über diese Fragen diskutiert Frank Plasberg mit seinen Gästen.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 9. September, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 9. September, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 10. September, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 10. September, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendug ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendug ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

