Anne Will - Thema und Gäste heute: Lockern auf Probe

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 7. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 7. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Lockern auf Probe - wohin führt der Strategiewechsel in der Pandemiepolitik?

Lockern auf Probe - wohin führt der Strategiewechsel in der Pandemiepolitik? Gäste: Reiner Haseloff (CDU, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt), Karl Lauterbach (SPD, Mitglied des Deutschen Bundestages, Gesundheitsökonom und Epidemiologe), Lisa Federle (Notärztin und Pandemie-Beauftragte des Landkreises Tübingen), Angela Inselkammer (Präsidentin des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, DEHOGA Bayern), Markus Feldenkirchen (politischer Autor im "Spiegel"-Hauptstadtbüro)

Die Schnelltest sind bestellt, aber noch nicht flächendeckend verfügbar. Die Impfkampagne geht weiterhin nur langsam voran. Wie riskant sind Öffnungen unter diesen Bedingungen? Unterschätzt die Politik die Gefahr einer dritten Welle? Und wieso bleiben Veranstaltungsbranche, Hotels oder Teile der Gastronomie ohne Perspektive? Darüber diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 8. März, 21.15 Uhr (ARD)

Montag, 8. März, 21.15 Uhr (ARD) Thema: Einfamilienhäuser verbieten, Wohnungskonzerne enteignen - wie radikal soll Wohnungspolitik sein?

Einfamilienhäuser verbieten, Wohnungskonzerne enteignen - wie radikal soll Wohnungspolitik sein? Gäste: Aygül Özkan (Geschäftsführerin des Zentralverbands der Immobilienwirtschaft Deutschland), Amira Mohamed Ali (Die Linke, Fraktionsvorsitzende), Gerhard Matzig (Buchautor und Architektur-Journalist bei der Süddeutschen Zeitung), Kai Wegner (Baupolitischer Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion; Landesvorsitzender der CDU Berlin), Katja Dörner (B'90/Grüne, Oberbürgermeisterin der Stadt Bonn); Im Einzelgespräch: Katja Greenfield (ist mit ihrer Familie von der Großstadt aufs Land gezogen)

Politik mit anderen Mitteln: Was bringt ein harter Mietendeckel wie in Berlin? Sollen Immobilienkonzerne enteignet werden, weil die Marktwirtschaft beim Bau von billigem Wohnraum versagt? Und wird Eigenheim-Bau bald unmöglich gemacht?

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 10. März, 22.50 Uhr (ARD)

Mittwoch, 10. März, 22.50 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 11. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 11. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

