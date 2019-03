| Maybrit Illner, Anne Will und Co.

Maybrit Illner, Anne Will und Co.:

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 3. März, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 3. März, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Niedriger Lohn, magere Rente - was ist uns Arbeit wert?

Niedriger Lohn, magere Rente - was ist uns Arbeit wert? Gäste: Malu Dreyer (SPD, Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und stellvertretende Parteivorsitzende), Mike Mohring (Vorsitzender der CDU Thüringen), Katrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen, Fraktionsvorsitzende im Bundestag), Petra Vogel (Reinigungskraft und Mitglied der Gewerkschaft IG BAU), Reinhold von Eben-Worlée (Präsident des Verbandes "Die Familienunternehmer"), Guido Fahrendholz (Koordinator einer Notunterkunft für Obdachlose in Berlin)

Etwa vier Millionen Menschen in Deutschland sind im Niedriglohnsektor beschäftigt, für viele reicht ein Job nicht mehr, um davon zu leben. Und knapp jeder fünfte Rentnter ist von Altersarmut betroffen. Was ist schief gelaufen in Deutschland, dass so viele Menschen von ihrem Erwerb nicht mehr leben können? Wie hoch muss der Mindestlohn sein, um vor Armut zu schützen? Und sind die SPD-Sozialstaatspläne überhaupt finanzierbar? Diese Fragen diskutiert Anne Will mit ihren Gästen.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 6. März, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 7. März, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 7. März, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 11. März, 21 Uhr (ARD)

Montag, 11. März, 21 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" und Moderator Frank Plasberg finden Sie hier.