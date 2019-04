Schwache Einschaltquoten

Von teleschau

Statt "Beck is back!" heißt es "Beck ist Geschichte": RTL reagiert auf die schwachen Quoten und setzt insgesamt drei Serien ab. Der Fictionchef des Kölner Senders gibt sich kämpferisch und kündigt neue Produktionen an.

Nach schwächelnden Quoten sieht sich RTL nun gezwungen zu handeln: Der Kölner Privatsender hat die drei Eigenproduktionen "Beck is back!", "Die Klempnerin" und "Beste Schwestern" nicht verlängert – für die drei Formate wird es demnach keine weiteren Staffeln geben, wie RTL-Fictionchef Philipp Steffens nun gegenüber "DWDL.de" bestätigte.

Ausschlaggebend für das Absetzen der Formate waren schwache Marktanteile in der wichtigen werberelevanten Zielgruppe (Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren) – so kamen beispielsweise "Beck is back!" und "Die Klempnerin" im Durchnschnitt nicht über 10 bis 11 Prozent hinaus. "Wir sind bei 'Beck is back' mit der Erwartungshaltung ins Jahr gestartet, den Aufwärtstrend aus der ersten Staffel fortsetzen zu können. Das hat sich leider nicht erfüllt, was wirklich schade ist", erklärt Steffens den Schritt. Gleichzeitig kündigte er an, weiterhin neue Formate entwickeln zu wollen.

Allerdings hat RTL noch das sprichwörtliche Ass im Ärmel – und zwar mit gleich zwei eigenproduzierten Shows. So wird ab Dienstag, 30. April, 20.15 Uhr die neue Dramedy "Nachtschwestern" mit Mimi Fiedler ins Rennen um die Zuschauergunst gehen. Ab 7. Mai folgt dann immer dienstags direkt im Anschluss an das neue Format die Rückkehr eines letztjährigen Quotentrumpfs: "Sankt Maik" mit Daniel Donskoy geht mit neuen Folgen in die zweite Runde. Auch die Anwalts-Comedy "Jenny – echt gerecht!" mit Birte Hanusrichter erhält in Kürze trotz recht schwacher Zahlen im vergangenen Jahr die Chance auf eine Steigerung und geht ebenfalls mit neuen Episoden an den Start. Und der Publikumshit "Magda macht das schon" mit Verena Altenberger erhielt bereits grünes Licht für die Produktion einer vierten Staffel, die 2020 ausgestrahlt wird.

Zudem hofft Steffens mit zwei weiteren komplett neuen Formaten in absehbarer Zeit bei den Zuschauern zu punkten. Sowohl "Schwester, Schwester – Hier liegen Sie richtig!" mit Caroline Frier, Anna Julia Kapfelsperger und Christian Tramitz als auch "Lucie – geheult wird nicht!" mit Cristina do Rego stehen 2019 noch in den Startlöchern. Außerdem wird es nach sechs Jahren Pause ein Wiedersehen mit "Sekretärinnen – Überleben von 9 bis 5" geben. Das 2013 eingestampfte Format mit Susan Hoecke und Jochen Horst erhält ebenfalls eine zweite Chance.

Quelle: teleschau – der Mediendienst