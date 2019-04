TV-Moderator

Von teleschau

Frank Elstner hat Parkinson. Bislang wusste außer seiner Familie und einem Freund niemand etwas von der Erkrankung, nun sprach der Moderator in einem Interview mit der "Zeit" erstmals über seine Erkrankung.

Vor drei Jahren habe er die Diagnose bekommen, aber schon zwei Jahre zuvor festgestellt, dass etwas nicht in Ordnung war. "Hoppla, ich habe was. Als ich ein Wasserglas nahm, zitterte ich", erinnert sich der 77-Jährige. Bislang hätten nur seine Familie und sein bester Freund von der Diagnose gewusst.

Noch könne er einigermaßen mit der Krankheit leben, habe weder Schluckbeschwerden noch Beeinträchtigungen des Gedächtnisses. "Doch wenn ich heute Morgen meine Pille nicht genommen hätte, würde ich jetzt mehr zittern", so Elstner. "Wenn ich eine nehme, dann hält es wieder ein paar Stunden. Ich hoffe, dass das noch ein paar Jährchen so geht."

Zwar habe er Angst vor der Zukunft, er sei aber auch ein "Weltmeister im Verdrängen", erzählt der Moderator im "Zeit"-Interview. "Warum soll ich den jetzt reinlassen und sagen: Mach mit mir, was du willst?", sagt er über seine Parkinson-Erkrankung. Der ehemalige "Wetten, dass ..?"-Moderator vermutet, dass er sich sein Leben lang zu sehr gestresst habe und nun unter den Folgen zu leiden habe. "Ich bin nicht fürs Fernsehen gebaut. Ich habe ein kaputtes Auge, so fängt's schon mal an." Als "verhältnismäßig introvertierter Mensch" habe er sich immer "zwingen" müssen, vor die Kamera zu treten. "Ich habe den Frank Elstner immer nur gespielt."

Parkinson ist ein langsam fortschreitender Verlust von Nervenzellen. Die Krankheit ist nicht heilbar.

