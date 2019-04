| Schauspielerin wurde 76 Jahre alt

Große Trauer um eine große Schauspielerin: Wie jetzt bekannt wurde ist Hannelore Elsner am Ostersonntag im Alter von 76 Jahren gestorben. Das bestätigte Anwalt Matthias Prinz. "Als Anwälte der Familie von Hannelore Elsner haben wir die traurige Pflicht, der Öffentlichkeit mitzuteilen, dass Hannelore Elsner überraschend schwer erkrankt und am Ostersonntag friedlich eingeschlafen ist", erklärte Prinz. Weitere Details nannte er aus Rücksicht auf die Privatsphäre nicht.

"Hannelore Elsner hat die deutsche Kino- und Fernsehwelt geprägt wie keine andere. Der deutsche Film ist nun ärmer. Wir verneigen uns vor der Leistung dieser großen Schauspielerin. Wir verlieren eine Freundin. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihren Angehörigen", sagte Martin Moszkowicz, Vorstandsvorsitzender der Constantin Film, in einer Mitteilung.

Zuletzt war Hannelore Elsner im Kino in dem Constantin-Film "Kirschblüten & Dämonen" zu sehen, der am 7. März in die deutschen Kinos gekommen war. Doris Dörrie führte die Regie. Auch sie zeigte sich tief betroffen. "Für mich war Hannelore Elsner eine große Abenteuerin, die sich mit Neugier, Hingabe und Tapferkeit in jede Rolle und in ihr Leben gestürzt hat. Ich werde sie sehr vermissen", sagte Dörrie.

Hannelore Elsner wurde 1942 in Burghausen geboren. Nach ihrer Schulzeit nahm sie in München Schauspielunterricht und bekam schon Ende der 50er-Jahre erste Kinorollen. Ihre große Leidenschaft galt aber lange Zeit dem Theater. Erst in den Siebzigern nahm sie immer mehr Rollen in TV-Produktionen an. Als "Kommissarin" Lea Sommer wurde sie in den Neunzigern dann endgültig zum Star.

Für ihre Leistung in Oskar Röhlers Drama "Die Unberührbare" wurde Hannelore Elsner 2000 u.a. mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet.

Quelle: areh