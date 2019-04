ARD-Telenovela

Von teleschau

Dramatische Szenen bei "Sturm der Liebe": Nach einem Flugzeugabsturz sind Christoph und Eva in den Bergen auf sich allein gestellt.

Keine schnöden Eifersüchteleien, amourösen Verwicklungen oder perfiden Intrigen – dieses Mal geht es bei "Sturm der Liebe" um Leben oder Tod. Nach einem tragischen Flugzeugabsturz stranden Christoph Saalfeld (Dieter Bach) und Eva Saalfeld (Uta Kargel) mitten in der unerbittlichen Wildnis der Karpaten. Bedroht von wilden Tieren und zehrendem Hunger schlagen sich die beiden durch die unerbittliche Kälte der Gebirgskette. Das einzige Ziel der Verschollenen: Sie wollen zurück auf den Fürstenhof. Dort machen sich ihre Familien bereits schreckliche Sorgen um ihre Liebsten.

Dabei hatte alles so vielversprechend angefangen: Mit einer gemeinsamen Reise nach Bukarest wollte Christoph Eva für sich gewinnen. Doch statt eines romantischen Urlaubs zu Zweit erwartet die beiden nach dem Absturz des Privatflugzeugs ein dramatischer Überlebenskampf. Ob die beiden die Belastungsprobe überstehen und an den Fürstenhof zurückkehren, wird voraussichtlich in der Folge am Montag, 29. April, aufgelöst.

Die ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" läuft immer werktags, um 15.10 Uhr, im Ersten.

Quelle: teleschau – der Mediendienst