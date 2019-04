Märchen-Klassiker

"Frau Holle" in neuem Gewand: Seit kurzem laufen die Dreharbeiten für eine moderne Version des Märchens, die im Rahmen der ZDF-"Herzkino"-Reihe ausgestrahlt werden soll.

Wer momentan das frühlingshafte Wetter im Botanischen Garten in Berlin genießen will, muss die Ruheoase in der deutschen Hauptstadt womöglich mit einem Filmset teilen. Die Grünanlage ist derzeit nämlich der Hauptdrehort für einen neuen Film der ZDF-Sonntagsfilmreihe "Herzkino". Seit 15. April laufen die Dreharbeiten an einem Film mit dem Arbeitstitel "Frau Holle", der das Märchen in die heutige Zeit überträgt. Die Hauptrollen in der Neu-Adaption spielen Klara Deutschmann ("Charité", "Hubert und Staller"), Lavinia Wilson ("Frau Böhm sagt nein") und Cornelia Froboess ("Ostwind"-Reihe).

Und darum geht es: Für Gärtnermeisterin Mia (Klara Deutschmann) ist der Botanische Garten ihr Ein und Alles. Als ihre Mutter Helene (Lena Stolze) die Leitung des Gartens abgeben will, entbrennt ein heißer Kampf um ihre Nachfolge. Während zunächst Mias intrigante Schwester Marissa (Lavinia Wilson) als Favoritin gilt, beschließt schließlich auch Mia sich zur Wahl zu stellen. Unterstützung kann sie von der Ladenbetreiberin Frau Holle (Cornelia Froboess), der guten Seele des Gartens, und vom attraktiven Gartenbauunternehmer Lennart (Patrick Kalupa) erwarten.

Wann der Film im ZDF zu sehen sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Dreharbeiten sollen noch bis voraussichtlich 16. Mai andauern. Regie führt Seyhan Derin nach dem Drehbuch von Sarah Esser.

