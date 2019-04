"Aktenzeichen XY ... ungelöst"

Von Rupert Sommer

Es ist der Albtraum schlechthin: wenn man sich in den vier heimischen Wänden nicht mehr sicher fühlen kann. Das ZDF lädt zur Verbrecherjagd ein.

Ein Horrormoment, den niemand wirklich hautnah nachvollziehen möchte: In der neuen Ausgabe des ZDF-Fahndungsklassikers "Aktenzeichen XY ... ungelöst" bittet Rudi Cerne die Zuschauer wieder einmal um die Mithilfe bei der Aufklärung besonders perfider Verbrechensfälle.

So dürfte die meiste Aufmerksamkeit das beklemmende Schicksal eines fast bewegungsunfähigen 96-jährigen Rentners auf sich ziehen: Der wehrlose alte Mann wurde in seinen eigenen vier Wänden überfallen. Er musste zusehen, wie ein diebisches Quartett sich seine Wertgegenstände aneignete.

Ungewöhnlich an diesem Fall: Der ausgeraubte Senior kann sich an einen jungen Mann in Begleitung von drei Frauen erinnern. Eine zumindest nicht ganz alltägliche Besetzung in Räuber-Kreisen.

