AWZ-Darstellerin

Von teleschau

Baby Nummer zwei ist unterwegs: Schauspielerin Ania Niedieck und ihr Mann Chris werden wieder Eltern. Die Soap-Darstellerin ließ durchblicken, dass "Zeiten der Verzweiflung und Unsicherheit" hinter dem Paar liegen.

Die kleine Familie bekommt Zuwachs: "Alles was zählt"-Schauspielerin Ania Niedieck und ihr Ehemann Chris erwarten ihr zweites Kind. Die 35-Jährige ist bereits im fünften Monat schwanger und freut sich schon sehr auf den Nachwuchs. "Das wird sicher eine spannende Herausforderung für uns alle. Ich hoffe, das zweite Baby wird genauso lieb wie Charlotte, dann wird das alles kein Problem", erklärt Niedieck in einem Interview mit dem Sender RTL.

Auch auf Instagram verkündete sie die frohe Botschaft: "Nach Zeiten der Verzweiflung und Unsicherheit hast du nun endlich nach mehreren Anläufen den Weg zu uns gefunden! Wir freuen uns sehr auf dich ... ganz besonders deine große Schwester!!!", schrieb Ania Niedieck mit dem Schlagwort "#wirbekommeneinbaby" unter ein Bild mit ihrer Familie. Welcher Art die Verzweiflung und Unsicherheit waren, ließ sie ebenso offen wie die Frage, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. "Die Ärzte sind sich noch nicht sicher und sagen, ich muss mich da noch ein bisschen in Geduld üben", erklärte die Schauspielerin.

Um die Schwangerschaft in der Serie "Alles was zählt" (montags bis freitags, 19.05 Uhr, RTL) zu kaschieren, mussten einige Tricks her: "Ich habe immer Taschen oder Vasen vor mir, bekomme Jacken zugeworfen und so weiter. Mit anderen Worten, wir versuchen das bestmöglich zu umspielen, aber es klappt natürlich nicht immer", berichtet die 35-Jährige.

Wie lange die Schauspielerin dann tatsächlich weg bleibt, ist noch nicht sicher: "Ich habe mit unserem Chef vereinbart, dass ich erst mal das Kind zur Welt bringe, und dann telefonieren wir und treffen eine Entscheidung." Bis Mitte Juni steht Ania Niedieck noch vor der Kamera, im Hochsommer wird sie sich verabschieden und eine Pause einlegen. "Eins weiß ich aber sicher: Ich plane nicht, endgültig auszusteigen", beruhigte sie die Fans.

Im Juni 2015 heiratete Ania Hecker, wie sie nun bürgerlich heißt, ihren Mann Chris Hecker. Ihre gemeinsame Tochter Charlotte kam im Mai 2016 zur Welt. Seit 2010 spielt die gebürtige Rheinländerin mit Unterbrechungen die Rolle der Isabelle Pachlhuber (ehemals: Reichenbach, von Altenburg und Steinkamp) in der RTL-Vorabend-Serie "Alles was zählt".

Quelle: teleschau – der Mediendienst