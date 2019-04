Netflix-Serie

Von Sarah Kohlberger

Ein überraschender Tod bringt unerwartete Folgen: In der neuen Netflix-Serie "Dead to Me" erlebt Christina Applegate tiefe Trauer und ebenso tiefe Freundschaft – allerdings durchzogen von schwarzem Humor.

Wenn der eigene Mann unerwartet und brutal bei einem Autounfall ums Leben kommt, bleiben zwei Möglichkeiten: weinend in der Ecke verkriechen oder sich aufraffen und Hilfe suchen. Jen, gespielt von einer fabelhaften Christina Applegate ("Eine schrecklich nette Familie", "Bad Moms") entscheidet sich für Variante zwei. Doch diese Entscheidung bringt ungeahnte Folgen mit sich. Die amerikanische Dark-Comedy-Serie "Dead to Me" ist ab Freitag, 3. Mai, bei Netflix verfügbar.

Die wohlhabende und sarkastisch veranlagte Jen (Christina Applegate) ist nach dem Tod ihres Mannes am Boden zerstört und will herausfinden, wer ihn überfahren und anschließend Fahrerflucht begangen hat. Währenddessen lernt sie in einer Selbsthilfegruppe die schräge Optimistin Judy (Linda Cardellini) kennen, die ebenfalls Witwe ist und ihr schnell ihre Handynummer zuschiebt, falls sie jemanden zum Reden brauche. Zwischen den beiden Frauen entwickelt sich eine Freundschaft, in der sie sich gegenseitig mit Wein und Serien ablenken. Nach kurzer Zeit lädt Jen sie sogar ein, in ihrem Gästehaus zu wohnen. Irgendwann muss sie sich jedoch eingestehen, dass sie Judy nicht wirklich kennt. Es scheint, als hüte diese ein schreckliches Geheimnis. Ist sie kriminell? Verrückt? Oder beides?

Schwarzer Humor trifft auf kriminelle Machenschaften: Zehn atmosphärisch dichte Folgen umfasst die erste Staffel der neuen Netflix-Serie "Dead to Me". Neben der Emmy-Preisträgerin Christina Applegate und Linda Cardellini ("Emergency Room – Die Notaufnahme", "Green Book", "Avengers: Endgame") ist auch James Marsden ("Westworld") zu sehen, der die Rolle des Steve übernimmt. Ein weiterer Charakter, der mit seiner Vergangenheit zu kämpfen hat

Produzentin Liz Feldman ("2 Broke Girls", "One Big Happy") hat gemeinsam mit Will Ferrell, Adam McKay und Jessica Elbaum eine dunkle und zugleich komische Serie geschaffen, die gekonnt ein Dreieck zwischen Krimi, Trauerstück und Freundschaftsdrama zeichnet.

Quelle: teleschau – der Mediendienst