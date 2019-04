Tierischer Grund

Von teleschau

Tschüss Berlin, hallo Hamburg! Stardesigner Guido Maria Kretschmer tauscht schweren Herzens seinen alten Wohnsitz in der Haupt- gegen einen neuen in der Hansestadt ein. Selbstverständlich wird er dabei von seinem Ehemann Frank Mutters begleitet.

Als Hauptgrund für den anstehenden Umzug gelten die beruflichen Verpflichtungen des 53-Jährigen – die Großzahl von Kretschmers Projekten wird derzeit in Hamburg realisiert. Der Abschied fällt dem "Shopping Queen"-Chef allerdings nicht leicht, wie er gegenüber "Gala" nun zugab: "Wir lieben Berlin über alles. Die Stadt bedeutet Heimat für uns", so Kretschmer. Der Wegzug aus Berlin sei also definitiv mit "ein bisschen Wehmut" verknüpft.

Zudem enthüllte er noch etwas durchaus Kurioses im Zusammenhang mit dem baldigen Abschied aus Berlin: "Frank füllt gerade an allen möglichen Stellen in unserem Garten je zwei Löffel Erde ab, dort, wo wir über die Jahre unsere verstorbenen Hunde und Katzen beerdigt haben." Zuerst hätten sie sogar mit dem Gedanken gespielt, die Tiere wieder auszugraben und mitzunehmen – "aber das geht nicht".

Ihre neue Heimstatt im Stadtteil Blankenese soll Kretschmer und Mutters nun auch endlich mehr Zeit zur Zweisamkeit ermöglichen – die stressige Pendelei, die bisher den Alltag der beiden Eheleute prägte, wird nun bald ein Ende haben. "Frank mag die Elbe sehr und freut sich auf die vielen Spaziergänge dort mit unseren Hunden. Und er folgt mir, weil er mich so liebt", so Kretschmer.

Ab 29. April präsentiert der Fashion-Star eine neue Prime-Time-Showreihe bei seinem Haussender VOX. In "Guidos Masterclass" fördert der Modedesigner und Fernsehstar aufstrebende Meisterschüler. Sechs Folgen sind montags, 20.15 Uhr, geplant.

