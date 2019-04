"Bond 25"

Von teleschau

James Bond bekommt einen neuen Gegner: Rami Malek übernimmt im 25. Film die Rolle des Bösewichts. Ein Nachfolger von Daniel Craig wurde indes noch nicht bekanntgegeben.

Bei einer Vorstellung des neuen Films, der derzeit in Arbeit ist, verkündete unter anderem Regisseur Cary Fukunaga die Personalie Rami Malek. "Ich verspreche, dass es Bond nicht leicht haben wird in seinem 25. Film", so Malek. Wie genau seine Rolle aussehen wird, verriet er nicht. Malek wurde durch die Serie "Mr. Robot" bekannt und erhielt für seine Darstellung von Queen-Sänger Freddie Mercury einen Oscar als bester Hauptdarsteller.

Produzentin Barbara Broccoli verkündete in der live aus Jamaika gesendeten Videobotschaft, James Bond sei zu Beginn des neuen Films "nicht aktiv im Dienst". Vielmehr erholte er sich auf Jamaika. Neben der Karibikinsel werde der Film in Norwegen, der italienischen Stadt Matera sowie in den englischen Pinewood-Studios gedreht. "James Bond – 007 jagt Dr. No", der erste Film der Reihe, begann auf Jamaika; hier lebte Bond-Autor Ian Fleming viele Jahre und schrieb alle Romane über den britischen Geheimagenten.

Ein Titel für den 25. Film wurde noch nicht bekanntgegeben. Ende Februar war der Film in einer Produktionsliste des Branchenblatts "Production Weekly" noch unter dem Titel "Shatterhand" aufgelistet gewesen – im 1964 veröffentlichten elften James-Bond-Roman "Du lebst nur zweimal" von Ian Fleming gibt sich Oberbösewicht Ernst Stavro Blofeld das Pseudonym Guntram Shatterhand. Wenig später berichteten britsche Medien allerdings, Produzentin Barbara Broccoli habe den Titel dementiert. Zu den Spekulationen äußerte sie sich nun nicht.

Daniel Craig spielte James Bond erstmals 2006 in "Casino Royale" und kehrte für "Ein Quantum Trost", "Skyfall" und "Sprectre" in die Rolle zurück. Nach "Spectre" hatte er ankündigt, nie wieder in die Rolle des 007 schlüpfen zu wollen, ließ sich später aber dann doch davon überzeugen, den Geheimagenten noch einmal zu spielen. "Bond 25", der wohl letzte Film mit Craig, soll im April 2020 in die Kinos kommen.

Wer Craigs Nachfolger wird, dazu äußerten sich die Macher noch nicht.

Quelle: teleschau – der Mediendienst