Claus Kleber interviewt Barack Obama: Interview läuft bei 3sat

US-Präsident Donald Trump ist Geschichte. Wie schätzt sein Vorgänger Barack Obama die aktuelle Lage in den USA ein? Claus Kleber hat ihn gefragt.

Der langjährige USA-Korrespondent und ZDF-Moderator Claus Kleber spricht mit dem ehemaligen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika und dem Friedensnobelpreisträger Barack Obama über dessen persönlichen Blick auf den amerikanischen Traum sowie auf die USA als ein zerrissenes Land, wie es sich heute darstellt, und Obamas philosophische und literarische Perspektiven-

Das komplette Interview ist unter dem Titel "Happy End, Mr. Obama? Claus Kleber im Gespräch mit dem Ex-Präsidenten" am Samstag, 6. Februar 2021, um 19.20 Uhr bei 3sat zu sehen. Ausschnitte aus dem Interview sind bereits am Freitag, 5. Februar 2021, ab 19.20 Uhr im 3sat-Magazin "Kulturzeit" zu sehen. Über das Interview berichtet auch das "heute journal" am Sonntag, 31. Januar 2021, um 21.45 Uhr im ZDF.

Barack Obama setzte während seiner Amtszeit (2009 bis 2017) auf den Wandel: "Change", das war sein Mantra. Obama wollte mehr Gleichheit, Gerechtigkeit und demokratische Teilhabe. Doch nach seiner Amtszeit drehte Donald Trump die Errungenschaften von Obama nach und nach wieder zurück und führte die USA schließlich an den Rand des Bürgerkrieges.

Kleber spricht mit Barack Obama über den Zustand der amerikanischen Demokratie in der Post-Trump-Ära, den neuen Präsidenten Joe Biden und dessen Herausforderungen. Im Interview werden aber auch Obamas philosophische und literarische Ambitionen zur Sprache gebracht.

Quelle: areh