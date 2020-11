Die Bachelorette 2020: Wer ist raus? Wer ist weiter dabei?

Es wird wieder romantisch. Oder peinlich. Oder beides. Bei RTL ist die siebte Staffel der Datingshow "Die Bachelorette" gestartet. Hier erfahren Sie alles über "Bachelorette" Melissa Damilia, die 20 Kandidaten, die um ihr Herz buhlen und die Sendetermine.

Außerdem verraten wir für alle, die mal eine Folge verpasst haben, wer ausgeschieden ist und wer bei Melissa punkten konnte. Denn auch in der neuen Staffel gilt: In der "Nacht der Rosen" wird es ernst.

Wer ist raus? Wer ist weiter?

Schon in der ersten Folge muss Melissa schon wieder mindestens einen Kandidaten aussortieren. Die "Bachelorette" hat die Qual der Wahl: Wen sie weiter kennenlernen möchte, der bekommt eine Rose. Wer leer ausgeht, muss nach Hause fahren. Um ihr die Entscheidung etwas leichter zu machen, kann Melissa die Kandidaten zu Einzeldates und Gruppendates einladen. Folge für Folge erfahren Sie hier immer aktuell, wer ausgeschieden ist und wer noch dabei ist.

Folge 4 (4. November 2020)

Die neue Folge beginnt mit einem Einzeldate von Melissa und Leander, bei dem sich der Kandidat auf dem Boot fast übergeben muss. Als Trost bekommt er von Melissa ihre "Vorab-Rose", muss also in der Nacht der Rosen nicht mehr zittern.

Dann geht es für drei Daniels zum Gruppendate. Griechische Kaffeesatzleserei steht auf dem Programm. Das ist ein bisschen so wie das Vorlesen der Briefe im "Dschungelcamp", nur mit Esoterik. Winzer-Daniel darf sich im Anschluss noch die traurige Geschichte von Melissa über ihren Vater anhören, mit dem sie seit Jahren keinen Kontakt mehr hat. Österreich-Daniel wird zum Einzeldate geladen, bei dem es fast zum ersten Kuss kommt. Der große Daniel kuschelt derweil ein wenig mit seinen Mistreitern.

Der vierte Daniel im Bunde bekommt erst in der Nacht der Rosen die Chance, mit Melissa zu sprechen. "Fehlt dir was an mir?", will er wissen. Die beiden einigen sich darauf, dass sie mehr miteinander reden sollten.Am Ende bekommen alle vier Daniels und noch ein paar andere Jungs eine Rose von Melissa. Raus sind dagegen Angelo (34) aus Heidenheim an der Brenz, Sebastian (33) aus Hamburg und Patrick (29) aus München.

Diese Kandidaten sind noch dabei:

Christian (33) aus Berlin

Daniel B. (34) aus Weiden in der Oberpfalz

Daniel G. (28) aus Paderborn

Daniel H. (24) aus Wien

Daniel M. (31) aus Berlin

Ioannis (30) aus Viersen

Leander (22) aus Aachen

Moritz (31) aus Darmstadt

Folge 3 (28. Oktober 2020)

Die "Bachelorette" lässt sich von vier Kandidaten bekochen. Beim kulinarischen Gruppendate kann vor allem Ioannis punkten. Schnell nochmal mit allen Hobbyköchen angestoßen – inklusive Produktplatzierung – dann wird Ioannis von Melissa zum zweiten Einzeldate der Staffel eingeladen. Bei den anderen Männern löst das vor allem eins aus: Eifersucht! Ioannis kann's egal sein, er kassiert nach dem Date mit Melissa eine "Vorab-Rose" und muss in der Nacht der Rosen nicht mehr zittern. Melissa gleich mitnehmen darf er allerdings nicht.

Danach wird es sportlich, denn beim nächsten Gruppendate müssen die Kandidaten im Parcours ihre Fitness unter Beweis stellen. Um Melissa zu beeindrucken, übertreibt es der ein oder andere Testosteron-Held. Die anschließende Jammerei über die Verletzungen erreicht aber eher das Gegenteil. Zumindes bei Daniel M., das ist der Riese, ist das Wundenlecken gerechtfertigt. Für ihn endet das Date im Krankenhaus, für Moritz im Einzeldate. Derweil kehrt Daniel auf Krücken in die Kandidaten-Villa zurück. Er hat sich die Ferse angebrochen.

Beendet ist die Show für Daniel aber noch nicht. Er beißt sich durch und bekommt von Melissa eine ihrer Rosen. Alex Gérard (31) aus Berlin, Saverio (35) aus Waiblingen, Manuel (25) aus Kassel und Maurice (25) aus Neuruppin gehen dagegen leer aus.

Diese Kandidaten sind noch dabei:

Angelo (34) aus Heidenheim an der Brenz

Christian (33) aus Berlin

Daniel B. (34) aus Weiden in der Oberpfalz

Daniel G. (28) aus Paderborn

Daniel H. (24) aus Wien

Daniel M. (31) aus Berlin

Ioannis (30) aus Viersen

Leander (22) aus Aachen

Moritz (31) aus Darmstadt

Patrick (29) aus München

Sebastian (33) aus Hamburg

Folge 2 (21. Oktober 2020)

Die verbliebenen 19 Kandidaten beziehen zu Beginn der zweiten Folge erstmal ihre Villa – und entdecken bei dieser Gelegenheit gleich das Kind im Manne. Es herrscht eine ausgelassene Klassenfahrt-Atmosphäre, alle haben Spaß. Zu erster Anspannung kommt es, als es plötzlich klingelt und Melissa den Männern einen Überraschungsbesuch abstattet. Die "Bachelorette" holt sich zur Begrüßung schnell 38 Bussis auf die Wange ab, dann starten auch schon die Gespräche. Melissa sucht sich für das erste Abenteuer-Gruppendate am nächsten Tag fünf Jungs aus: Rouven, Moritz, Ioannis, Angelos und Daniel B. sind die Glücklichen. Dabei seilen sie sich in eine Schlucht ab und wandern durchs felsige Wasser. Und es kommt zum Schockmoment der Folge: Angelo will Melissa galant über ein Hindernis helfen und stürzt mit ihr. Sie schreit und er bleibt liegen. Nach dem Schreck geht es aber weiter, Angelo ist unverletzt.

Es geht weiter mit dem "Love Train". Emre, Maurice, Manuel, Daniel G. und Christian dürfen in traditionellen griechischen Trachten zum Gruppendate antanzen, Daniel punktet dort mit Humor, während Emre aufs Ganze geht und Melissa auf den Hals küssen möchte. Er kassiert eine Abfuhr und ist anschließend gekränkt. Für Melissa ist das Speed Dating aber noch nicht vorbei: Das Einzeldate mit Daniel H. steht an. Dabei wird es beim Dinner im Meer romantisch.

Bei der Nacht der Rosen kommt es zur Entscheidung, vorher nutzen aber gefühlt alle Kandidaten noch einmal die Chance für ein Einzelgespräch, Rouven schießt dabei jedoch ein klassisches Eigentor, weil er Melissa gesteht, dass er sich ursprünglich nur beworben hatte, um sich selbst zu vermarkten. Jetzt sei natürlich alles anders. Uff! Rouven geht bei der Rosenvergabe logischerweise leer aus. Doch er ist nicht allein. Mit ihm verabschieden sich auch Emre, Alexander und Florian. Da waren es nur noch 15 Kandidaten ...

Diese Kandidaten sind noch dabei:

Alex Gérard (31) aus Berlin

Angelo (34) aus Heidenheim an der Brenz

Christian (33) aus Berlin

Daniel B. (34) aus Weiden in der Oberpfalz

Daniel G. (28) aus Paderborn

Daniel H. (24) aus Wien

Daniel M. (31) aus Berlin

Ioannis (30) aus Viersen

Leander (22) aus Aachen

Manuel (25) aus Kassel

Maurice (25) aus Neuruppin

Moritz (31) aus Darmstadt

Patrick (29) aus München

Saverio (35) aus Waiblingen

Sebastian (33) aus Hamburg

Folge 1 (14. Oktober 2020)

Aufmarsch der Hochwasserhosen: Einer nach dem anderen stellen sich die 20 Kandidaten der "Bachelorette" vor. Wie man es schon aus der vergangenen Staffel kennt, zeigen sie fast alle Mut zur Lücke – zumindest, wenn es um die Bedeckung des Körperteils zwischen Schuh und Unterschenkel geht. Die erste Frage der neuen Staffel ist somit schnell beantwortet: Ja, Drei-Viertel-Hosen sind auch bei Männern noch immer in Mode. Weitere Auffälligkeiten des ersten Kennenlernens: Melissa ist vielen der Teilnehmer schon ein Begriff, gefühlt die Hälfte der Kandidaten heißt Daniel, einer dieser Daniels (Daniel M.) ist mindestes drei Meter groß und Barkeeper Emre ist der diesjährige Quatschkandidat. Ach ja, und da wäre noch Leander, der ein Kumpel von Melissas Ex-Freund ist. Die Reality-Welt ist klein ...

Kaum hat Melissa die Herren kennengelernt, muss sie auch schon wieder einen von ihnen nach Hause schicken. Bevor es zur regulären Rosenvergabe kommt, darf sie eine gelbe Rose an ihren aktuellen Favoriten verteilen. Daniel H. aus Österreich ist der Glückliche, er darf in Folge zwei das erste Einzeldate mit Melissa verbringen. Komplett leer geht dagegen Adriano aus. Mit "Die Spießer können einpacken" hatte er sich im Vorfeld der neuen Staffel vorgestellt, packen muss aber vorerst nur er, nämlich seinen Koffer. Ein schwerer Schlag für das Ego des 35-Jährigen. Ohne ein Wort des Abschieds an Melissa ud sich das Mikrofon vom Leib reißend zieht er von dannen.

Weiter mit dabei sind:

Alex Gérard (31) aus Berlin

Alexander (24) aus Essen

Angelo (34) aus Heidenheim an der Brenz

Christian (33) aus Berlin

Daniel B. (34) aus Weiden in der Oberpfalz

Daniel G. (28) aus Paderborn

Daniel H. (24) aus Wien

Daniel M. (31) aus Berlin

Emre (30) aus München

Florian (27) aus Köln

Ioannis (30) aus Viersen

Leander (22) aus Aachen

Manuel (25) aus Kassel

Maurice (25) aus Neuruppin

Moritz (31) aus Darmstadt

Patrick (29) aus München

Rouven (31) aus Stuttgart

Saverio (35) aus Waiblingen

Sebastian (33) aus Hamburg

Wer ist die "Bachelorette"?

Die neue "Bachelorette" ist keine Unbekannte: Melissa Damilia war schon in mehreren Reality-Shows zu sehen. Bekannt wurde sie durch "Love Island" bei RTLZWEI, wo sie zwar keinen Partner fand, aber das Interesse von Pietro Lombardi weckte. Der Sänger und frühere "DSDS"-Sieger wollte Melissa unbedingt kennenlernen. Mehr als ein heißer Flirt wurde daraus aber nicht. Im Sommer machte Melissa bei "Kampf der Realitystars" mit – die Sendung wurde ebenfalls bei RTLZWEI ausgestrahlt.

Melissa Damilia ist 24 Jahre alt und wohnt in Stuttgart. Sie ist gelernte Drogistin sowie Make-Up-Artist und Hairstylistin. Mittlerweile dürfte sie ihren Lebensunterhalt aber vor allem als Influencerin verdienen. Bei Instagram hat sie über 400.000 Follower, durch die Teilnahme in "Die Bachelorette" dürfte sie ihren Bekanntheitsgrad nochmal steigern. Jede Menge Bilder von Melissa Damilia und weitere Infos finden Sie hier.

Wer sind die Kandidaten?

20 Single-Männer haben sich beworben und sind im Casting ausgewählt worden. Wie das in solchen Formaten sein muss, sind sie fast alle ziemlich durchtrainiert und ziemlich selbstbewusst. "Die anderen Männer sind für mich keine Konkurrenz", sagt zum Beispiel Patrick (29), Personal- und Fitnesstrainer aus München. "Ganz Deutschland wird mich feiern!", ist sich Barkeeper Emre sicher. Alle 20 Kandidaten stellen wir in dieser Bildergalerie vor.

Die Liste der "Bachelorette"-Kandidaten:

Adriano (35) aus Düsseldorf

Alex Gérard (31) aus Berlin

Alexander (24) aus Essen

Angelo (34) aus Heidenheim an der Brenz

Christian (33) aus Berlin

Daniel B. (34) aus Weiden in der Oberpfalz

Daniel G. (28) aus Paderborn

Daniel H. (24) aus Wien

Daniel M. (31) aus Berlin

Emre (30) aus München

Florian (27) aus Köln

Ioannis (30) aus Viersen

Leander (22) aus Aachen

Manuel (25) aus Kassel

Maurice (25) aus Neuruppin

Moritz (31) aus Darmstadt

Patrick (29) aus München

Rouven (31) aus Stuttgart

Saverio (35) aus Waiblingen

Sebastian (33) aus Hamburg

Wann läuft die "Bachelorette"?

Ab dem 14. Oktober laufen die neuen Folgen immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL. Insgesamt besteht die Staffel aus acht Folgen, die je zwei Stunden dauern (inklusive Werbung). In der achten Folge vergibt Melissa ihre letzte Rose, anschließend wird die Staffel beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig noch einmal aufgearbeitet.

Sind die Folgen vorab bei TVNOW als Stream zu sehen?

Ja. Wie seit einiger Zeit bei vielen Reality-TV-Formaten üblich, stellt RTL die neuen Folgen jeweils sieben Tage vor der Ausstrahlung im TV schon beim Streaming-Anbieter TVNOW zur Verfügung. Zu sehen sind sie dort vorab allerdings nur im kostenpflichtigen Premiumbereich.

Wo wurde die "Bachelorette"-Staffel gedreht?

In diesem Jahr wurde die RTL-Show erneut in Griechenland aufgezeichnet. Die letzten drei verbliebenen Kandidaten dürfen mit Melissa ein "Dreamdate" an einem ungewöhnlichen Ort verbringen.