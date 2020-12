Amazon gegen den Einzelhandel: ZDF-Doku stellt Krisen-Gewinner auf den Prüfstand

Neue HBO-Serie bei Sky

Warum "The Undoing" nicht an "Big Little Lies" herankommt

Ein Mord im Upper-Class-Milieu und eine Familie, die nur vordergründig perfekt wirkt: In "The Undoing" kombiniert Serienschöpfer David E. Kelley ähnliche Motive wie in seinem großen Erfolg "Big Little Lies". Warum das Original dennoch unerreicht bleibt.

MEHR