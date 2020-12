WM-Qualifikation 2022: Auslosung mit Deutschland live im TV und Livestream

Selten war eine WM-Vergabe so umstritten wie diese: 2022 wird die Endrunde in Katar stattfinden. Nun werden die Qualifikationsgruppen in Europa ausgelost. Die Auslosung wird live übertragen.

31 Plätze sind zu vergeben – Gastgeber Katar ist automatisch dabei – 13 WM-Teilnehmer kommen aus Europa. Im Rahmen der Veranstaltung in Zürich werden die zehn Qualifikationsgruppen ausgelost, in denen die 55 Mitgliederländer der UEFA von März bis November 2021 ins Rennen um ein Ticket nach Katar gehen.

Die deutsche Nationalmannschaft ist dabei eines der zehn Teams in Topf eins, in dem sich außerdem auch Titelverteidiger Frankreich, Europameister Portugal, Belgien, Spanien, Italien, England, Kroatien, Dänemark und die Niederlande befinden. Rafael van der Vaart und Weltmeister Daniele de Rossi werden Jaime Yarza, geschäftsführender FIFA-Wettbewerbsdirektor, bei der Auslosung assistieren.

Sky Sport News überträgt die Auslosung der Qualifikationsgruppen der UEFA am Montag, 7. Dezember 2020, ab 18.00 Uhr live aus Zürich. Der Kanal ist frei empfangbar, zudem bietet der Sender einen Livestream auf skysport.de an. Moderator Gregor Teicher und Kommentator Kai Dittmann begleiten die Veranstaltung im Studio von Sky Sport News und analysieren im Nachgang das Ergebnis mit zugeschalteten Experten.

Quelle: areh