Von Hans Czerny

Ein Aufstieg vom Drogenkonsumenten zum fürsorglichen Familienvater und zur literarischen Ikone Amerikas: Der Film über T.C. Boyle zeigt den Autor aus nächster Nähe.

Im Zeichen der Auseinandersetzung des intellektuellen Amerika mit Donald Trump spricht in der Dokumentation "T.C. Boyle – Rockstar der amerikanischen Literatur" der amerikanische Kultautor und Umweltaktivist über sich und sein Amerika. In zahlreichen Werken schildert der Autor seit Jahrzehnten mit Sarkasmus, Humor und harter Sozialkritik die Ängste und Abgründe im Land der einst unbegrenzten Möglichkeiten. Insbesondere der Klassiker "América" von 1995, in dem er sich mit den amerikanischen Werten und Ängsten einer Mittelschicht auseinandersetzte, ist heute von größter Aktualität.

Im Film von Adrian Stangell (NDR, 2018) zeigt sich Boyle aus nächster Nähe im Alltag als Schreibender, Tierfreund und Privatmann. Umrahmt von Graphic-Novel-Elementen und Roman-Zitaten verschränken sich Boyles Biografie, seine Werke und die gegenwärtige Situation in Amerika.

Quelle: teleschau – der Mediendienst