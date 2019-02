TV-Experte bei Länderspielen

Wird Jürgen Klinsmann bald die Spiele der Nationalelf bei RTL analysieren? Der Sender befindet sich mit dem ehemaligen Bundestrainer im Gespräch ...

Er war der Trainer der Herzen, der die deutsche Nationalelf bei der Heim-WM 2006 zum dritten Platz führte und Deutschland in den Ausnahmezustand versetzte: Jürgen Klinsmann. Nach einem weniger erfolgreichen Engagement bei dem FC Bayern München verschlug es den einstigen Weltklassetorjäger ihn in seine Wahlheimat Amerika, wo er die Nationalelf trainierte. Nun winkt dem ehemaligen Bundestrainer ein neuer Job – abseits des Rasens.

Gegenüber "Bild" bestätigte der RTL-Sportchef Manfred Loppe: "Wir sind in Gesprächen." Wird Jürgen Klinsmann bald die Spiele der Nationalelf bei RTL analysieren? Der Sender überträgt dieses Jahr zehn Länderspiele, davon acht im Zuge der EM-Qualifikation. Klinsmann hat bereits Erfahrung am Mikrofon: Unter anderem war er während der WM 2010 in Südafrika neben Florian König als Co-Kommentator aktiv.

RTL hat Interesse an einer Verpflichtung von Jürgen #Klinsmann als TV-Experte bei Länderspielen. Gute Personalie, wenn es klappen sollte? — prisma.de (@prismade) 5. Februar 2019

Würde er den Job beim Kölner Sender bekommen, würde er dort den ehemaligen Torwart Jens Lehmann ablösen, den er 2006 zum Stammtorwart der Nationalelf beförderte. Lehmann scheidet als TV-Experte aus, da der 49-Jährige unlängst als Co-Trainer beim Bundesligisten FC Augsburg angefangen hat.

