| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 6. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 6. August, 22.15 Uhr (ZDF) Themen: Angst vor zweiter Welle und Corona-Proteste

Angst vor zweiter Welle und Corona-Proteste Gäste: Armin Laschet (CDU, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen), Ute Teichert (Vorsitzende des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes), Manuela Schwesig (SPD, Ministerpräsidentin Mecklenburg-Vorpommern)

Leben mit der Pandemie: Was tun gegen eine zweite Infektionswelle? Und was wollen die Coronaprotestierer? Über diese Fragen diskutiert Dunja Hayali mit ihren Gästen. Die Journalistin war am Samstag selbst bei der Demo in Berlin und wurde von Demonstranten wüst beschimpft.

Sie diskutiert unter anderen mit Armin Laschet und Ute Teichert über die Frage: Wie gut ist Deutschland mittlerweile vorbereitet auf eine mögliche erneute und starke Ausbreitung des Virus? Zudem im Interview: Manuela Schwesig.

Außerdem: Wie kann auf die Leugnung der Gefahr durch eine Corona-Infektion reagiert werden? Wie gefährlich sind Verschwörungsideologien, und wie ist mit ihnen umzugehen?

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Dunja Hayali" finden Sie hier.

Sendung: Maischberger die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 12. August, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 12. August, 22.45 Uhr (ARD) Themen: Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt.

Die Themen der Sendung sind noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maischberger" finden Sie hier.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 20. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 20. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Maybrit Illner" finden Sie hier.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 6. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Anne Will" finden Sie hier.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Nach der Sommerpause

Nach der Sommerpause Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Weitere Informationen, News und Mediathek-Inhalte zu "Hart aber fair" finden Sie hier.