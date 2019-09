| Polit-Talkshows von ARD und ZDF

"Maybrit Illner, "Anne Will", "Sandra Maischberger", "Hart aber fair" und Co.: Regelmäßig werden Polit-Talks ausgestrahlt – an mehreren Tagen der Woche. Hier erfahren Sie immer aktuell, über welche Themen diskutiert wird und welche Gäste an der Sendung teilnehmen.

Die Themen stehen in der Regel erst wenige Tage vor der Ausstrahlung fest. Manchmal kommt es auf Grund von aktuellen Entwicklungen zu kurzfristigen Änderungen. Wir halten Sie an dieser Stelle über Sendetermine, Themen und Gäste auf dem Laufenden.

Sendung: Dunja Hayali

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ZDF)

Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ZDF) Thema: Die AfD nach den Wahlerfolgen und die Proteste in Hongkong

Die AfD nach den Wahlerfolgen und die Proteste in Hongkong Gäste: Jörg Meuthen (AfD-Bundessprecher), Regine Seemann (Schulleiterin einer Hamburger Grundschule), Michael Raschemann (Unternehmer für erneuerbare Energie aus Brandenbur), Maximilian Felsner (Mitgründer von Social-Bee, einer Zeitarbeitsfirma für Geflüchtete) sowie eine Mitorganisatoren der Protestbewegung in Hongkong

Die AfD war bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg jeweils zweitstärkste Kraft. Auch wenn die AfD an keiner Regierung beteiligt ist, fragen sich viele: Wie sehen ihre konkreten politischen Pläne aus und welche Konsequenzen haben oder hätten die Forderungen der AfD für die Bürgerinnen und Bürger? Außerdem Thema bei Dunja Hayali: Die Proteste in Hongkong gegen den Einfluss Chinas auf die ehemalige britische Kronkolonie sowie für Freiheit und Demokratie.

Sendung: Maischberger - die Woche

Nächster Sendetermin: Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ARD)

Mittwoch, 4. September, 22.45 Uhr (ARD) Thema: Kein zentrales Thema

Kein zentrales Thema Gäste: Wolfgang Kubicki (FDP, stellv. Bundesvorsitzender), Peter Maffay (Rockstar), Ingo Appelt (Kabarettist), Bettina Gaus (politische Korrespondentin der "taz"), Sigmund Gottlieb (ehemaliger BR-Chefredakteur)

In der Talkshow mit Sandra Maischberger geht es nicht mehr um ein zentrales Thema. Stattdessen wird über diverse Themen diskutiert, die aktuell Politik und Gesellschaft bewegen oder bewegt haben.

Sendung: Maybrit Illner

Nächster Sendetermin: Donnerstag, 5. August, 22.15 Uhr (ZDF)

Donnerstag, 5. August, 22.15 Uhr (ZDF) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Anne Will

Nächster Sendetermin: Sonntag, 8. September, 21.45 Uhr (ARD)

Sonntag, 8. September, 21.45 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

Sendung: Hart aber fair

Nächster Sendetermin: Montag, 16. September, 21.00 Uhr (ARD)

Montag, 16. September, 21.00 Uhr (ARD) Thema: Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt.

Das Thema der Sendung ist noch nicht bekannt. Gäste: Die Gäste der Sendung sind noch nicht bekannt.

