"Friesland: Asche zu Asche"

Von Hans Czerny

Streifenpolizist Henk will seine Tante kostengünstig begraben, doch dann wird ausgerechnet die ausgewählte Bestattungsunternehmerin ermordet. Ein Ostfriesenwitz zwischen Särgen.

Mit Rammstein oder dem Ohrwurm aus "Babylon Berlin" – "Asche zu Staub" – hat das jetzt nichts zu tun. Vielmehr ist, das stellt sich am Ende von "Friesland: Asche zu Asche" heraus, einerseits die Asche einer Tante und ein andermal wieder einfach ein Haufen Geld gemeint. Wir befinden uns in einem Krimi, der vom Anfang bis zum Ende mit viel schwarzem Humor gespickt sein will. Wie leicht sowas schief gehen kann, davon singt dieser achte Film aus der ZDF-Samstagsreihe aus Friesland ein Lied. Sicher temporeich geplant und verwegen scharf, hat es diese Kriminalkomödie das Tempo einer ostfriesischen Strandschnecke, die tiefe Löcher bohrt.

Henks Patentante ist gestorben. Henk Cassens ist der neue Streifenpolizist im schönen Städtchen Leer an der Seite der Polizistin Sühür Özügül (Sophie Dal). Henk wird von Maxim Mehmet seit der letzten Folge gespielt, in der es um Gülle aus Holland ging, und der kann nichts dafür, dass er nicht so lustig wie sein Vorgänger Florian Lukas ist. Henk muss den Tolpatsch machen, der im Arztzimmer an einem Demonstrationsskelett herumschraubt, während die Kollegin die Ärztin verhört, die den Totenschein für eine Ermordete ausstellen soll. Als er einen Knöchel vom Skelett bricht, hofft er, dass die Ärztin es nicht gesehen hat. Die aber streckt beim Abgang bloß lässig die Hand aus: den Knöchel her!

Maxim Mehmet kann sich trotzdem glücklich schätzen, dass er bloß den Schlichten geben muss. Andere spielen sich den Hintern wund zwischen all den Särgen, die hier in zwei miteinander konkurrierenden Bestattungsinstituten stehen. Bestatter Habedank (Holger Stockhaus), der zum Stammpersonal der "Friesland"-Reihe gehört und überall im Städtchen Werbestelen mit seinem Konterfei aufstellen lässt, schimpft auf die Billigbestatter und den inzwischen grassierenden "Bestattungstourismus Richtung Holland" obendrein. Dabei waren, wie er sagt, "Leichen doch auch mal Menschen".

Heimlich denkt Habedank über "Synergieeffekte" im Bestattungswesen nach – könnte er nicht einfach den Laden der Konkurrenz mit übernehmen? Klar, dass er sich damit verdächtig macht, der Mörder der gerade ermordeten unliebsamen Inhaberin des Konkurrenzunternehmens zu sein. Aber auch besagte Ärztin ist längst noch nicht aus dem Schneider, sie hat der Toten immerzu Antidepressiva gegeben – wegen der Depressionen beim Dauerumgang mit Särgen. Nicht ausbleiben kann bei alldem, dass man den Sarg mit Henks toter Tante im Folgenden von einem Ort zum anderen bugsiert, und zwar derart, dass schon mal ein Radfahrer drüberfällt, obwohl er ihn gar nicht berührt. Leider gibt's keinen Videobeweis.

So kommt es, dass die Szenen mit dem polternden Wilhelmshavener Kommissar Brockhorst (Felix Vörtler) noch die besten des Spektakels sind, weil der seine Nase so unverschämt überall hineinstecken darf, wie es jeder gewöhnliche Serienkrimi verlangt. Bei Brockhorst wird das Spiel mit den Klischees endlich mal auf die Spitze getrieben, eine Rolle wird zur Figur. Wenn der Kommissar zwecks Recherche undercover mit der Apothekerin Scherzinger (Theresa Underberg) die angeblich so verruchte Roulette-Soirée der Leeraner Oberschicht besucht und von der Begleitung am Einlass als "Bulle ..., äh Bullen-züchter!" vorgestellt wird, darf der Zuschauer prusten. So ähnlich wird hier sehr oft dem Affen Zucker gegeben. Krimispannung? Fehlanzeige. Doch der Plot sollte auch im regional gemeinten Krimi stets das Salz in der Suppe sein. Sonst wird's, Verzeihung, bestenfalls Komödienstadel oder Ohnsorg-Theater.

Quelle: teleschau – der Mediendienst