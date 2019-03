Debüt für Entertainer

Als Wegbereiter deutscher Talk-Show-Formate wurde Harald Schmidt zur Fernsehlegende. Jetzt macht sich der 61-Jährige auf zu neuen Ufern.

Zuschauer des Stuttgarter Staatstheaters dürften sich demnächst verwundert die Augen reiben. Auf der Besetzungsliste der Oper "Ariadne auf Naxos", die am 2. Juni Premiere feiert, findet sich nämlich ein alter Bekannter. Wie die Staatsoper Stuttgart nun mitteilte, wird in der Oper von Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal TV-Legende Harald Schmidt zu sehen sein. Singen wird der 61-Jährige bei seinem Debüt an der Staatsoper allerdings nicht. Der Haushofmeister, den Schmidt verkörpern wird, ist lediglich als Sprechrolle angelegt.

Dennoch freute sich Harald Schmidt über sein Mitwirken und die Rückkehr nach Stuttgart. "Das Land Baden-Württemberg hat meine Ausbildung bezahlt, damals, an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Da will ich doch was zurückgeben", sagte Schmidt. Gewohnt humorvoll fügte er hinzu: "Mich verbindet mit der Staatsoper Stuttgart vor allem die gemeinsame Kantine, die ich schon aus meiner Zeit als Schauspielschüler und später als Ensemblemitglied im Schauspiel kenne."

Bekannt ist Schmidt auch die Bühne im Stuttgarter Staatstheater. Von 2007 bis 2011 wirkte er als Ensemblemitglied an einigen Produktionen mit. Unter anderem war er in "Elvis lebt. Und Schmidt kann es beweisen", dem Hamlet-Musical "Der Prinz von Dänemark" und in "Wenn die Schauspieler mal einen freien Abend haben wollen" zu sehen.

Der Vorverkauf für die insgesamt vier Vorstellungen in Stuttgart beginnt am Dienstag, 2. April. Außerdem gastiert die Produktion am Mittwoch, 5. Juni, in der Kölner Philharmonie. Unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Cornelius Meister inszenieren Jossi Wieler und Sergio Morabito die Oper, die 1912 in Stuttgart uraufgeführt wurde.

